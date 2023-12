Le piste ciclabili ai privati: l'idea del Comune per la manutenzione

Con la simbolica consegna della ciclovia via Nuova Agnano-viale Kennedy alla Klm - Royal Dutch Airlines ha preso il via “Adotta una ciclabile”, progetto di mecenatismo voluto dal Comune di Napoli per garantire la manutenzione del percorso in un’ottica di potenziamento dei percorsi dedicati alle bici. La compagnia aerea olandese si occuperà della sistemazione e della cura del tratto che da via Nuova Agnano, di fronte alla Porta del parco, arriva a piazzale Tecchio, correndo tangente all’Università Federico II, alle stazioni della Cumana di Agnano, Edenlandia e Mostra, e lambendo la Mostra d’Oltremare.



Si comincia da via Nuova Agnano-viale Kennedy con un intervento che riguarderà non solo la sistemazione del fondo ma anche la segnaletica orizzontale e verticale. “Abbiamo un programma molto ampio di espansione delle piste ciclabili, ma è anche importante manutenere e gestire quelle che già state realizzate. Questo accordo con KLM – ha evidenziato il sindaco Manfredi – è un passo significativo. In passato con le piste ciclabili sono state fatte delle scelte più ideologiche che pratiche. Per poter avere delle ciclabili che siano veramente utilizzabili in sicurezza abbiamo la necessità di realizzarle in maniera tecnicamente valida. Napoli è una città complessa in cui la mobilità su due ruote non è semplice, ma con l’impegno di tutti cercheremo di realizzare anche questa componente importante della mobilità dolce di cui la città bisogno”.



“Abbiamo trovato una grande disponibilità da parte delle istituzioni a collaborare ad un percorso che per noi è soltanto all’inizio – ha spiegato il direttore marketing KLM Lucia Impiccini –. Napoli, infatti, è la prima città italiana nella quale saremo impegnati nella manutenzione delle piste ciclabili. Cominceremo con i primi due chilometri di questo percorso, poi chiederemo anche alla città di partecipare, pedalando. Se la città risponderà in massa noi, faremo la manutenzione di altri chilometri”.

Quello che non è chiaro è quale sarà il ritorno per l'azienda di trasporto aereo olandese. In altre cirostanze, come diverse aiuole, l'affidamento ai privati si è poi tradotto con pubblicità gratuita. Né il Comune né Klm hanno specificato se sul tratto di ciclabile l'azienda avrà libertà d'azione in merito a iniziative pubblicitarie o di raccolta dati degli utenti.

Critica la risposta degli attivisti. “L’Olanda è uno dei punti di riferimento europei quando si parla di politiche bike friendly, da otto anni infatti sostiene attraverso l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi il nostro Napoli Bike Festival. E’ quindi un vero piacere essere supportati da un’azienda che ha sede in un contesto dove i benefici della bicicletta sono un fattore competitivo di successo” commenta Luca Simeone direttore del Napoli Bike Festival.

“La situazione - aggiunge - è però paradossale perché Napoli, purtroppo è in recessione totale su questi temi, nel 2022 e 2023 non è stato realizzato un metro in più di ciclabili. Non solo non vengono realizzate ciclabili ma bensì si perdono risorse, caso emblematico è quello della ciclabile di Corso Umberto, dove oltre 2 mln di euro di finanziamento per metterla definitivamente in sicurezza, sono stati inutilizzati e persi. Addirittura, pochi giorni fa, il 20/12/23 è stata reiterata un’ordinanza fotocopia che conferma li una bike lanes, semplice segnaletica orizzontale, assolutamente inutile come testimoniato nella recente manifestazione 'Ciclabile Umana'. Intanto il recente report Euromobility, conferma che tutti gli indicatori tematici offrono dati sconcertanti. I dati sulla qualità dell’aria sono allarmanti, l’indice di motorizzazione è superiore alla media, il parco auto è il più vetusto ed inquinante d’Italia. Ringraziamo Klm per la sua volontà di supportare Napoli su questi temi a noi cari, ma a questo punto ci spingiamo oltre e vi chiediamo di portarci con il primo volo utile un assessore alla mobilità olandese da adottare".