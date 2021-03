Lago Fusaro, arrivano i fondi per completare la pista ciclabile

A Bacoli arrivano i fondi per completare la pista ciclabile del Lago Fusaro. A darne notizia è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: "Ho una notizia fantastica. Abbiamo ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro dalla Regione Campania per completare la pista ciclabile del lago Fusaro. È la passeggiata su via Cuma, che dal Parco della Quarantena porta alla Casina Vanvitelliana. L’ultimo tratto, occupato nel tempo da abusi".

"Restaurare e valorizzare le Grotte dell'Acqua"

"Liberarlo - continua il primo cittadino - significherà consegnare alla popolazione un altro pezzo del proprio territorio. Tra i più belli, suggestivi. Ma c’è di più. Con questo finanziamento andremo anche a restaurare e valorizzare, e finalmente a far fruire al pubblico, le Grotte dell’Acqua, complesso termale d’epoca romana e riutilizzato in periodo borbonico, nonché sito da cui sgorga una sorgente d'acqua termale fino ad ora sprecata e a pochissimi nota. Un nuovo bene archeologico e borbonico che finalmente tornerà ad essere visitabile".

In programma anche altri interventi

"E, infine, completeremo i lavori al parcheggio accanto al Parco Vanvitelliano, ampliandolo per ospitare cittadini, turisti. Permettendoci di rendere più sicuro il percorso che collega la stazione Cumana del Fusaro, il Real Parco Borbonico, la Circumlacuale del Fusaro, il Parco Quarantenario. Fino alla Spiaggia Romana e all'Acropoli Cumana. Una passeggiata da vivere a piedi, in bici. C’è ancora tanto da fare per la nostra città. Mettiamocela tutta, insieme. Un passo alla volta", ha concluso Della Ragione.