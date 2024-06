Mostra d'Oltremare, riapre la piscina: tutti i dettagli

Domani riapre al pubblico la piscina della Mostra d’Oltremare di Napoli. A disposizione di tutti coloro che vorranno fare attività sportiva o semplicemente staccare dalla routine quotidiana durante queste calde giornate estive, la piscina, cinquanta metri per sei di profondità, con solarium e bar, garantisce l’accesso alle persone con disabilità grazie agli ascensori e ai percorsi dedicati.

Sarà aperta dalle 9.30 del mattino alle 19.00 di sera con prezzi accessibili e riduzioni per i più piccoli.

"La Mostra d’Oltremare è sempre aperta alla città e anche quest'anno siamo entusiasti di poter accogliere quotidianamente circa 500 persone nella nostra piscina - spiega il presidente della Mostra d'Oltremare Remo Minopoli - Siamo certi che i cittadini sapranno cogliere questa meravigliosa opportunità per rilassarsi e praticare sport vicino a casa”.

“Mettersi a disposizione dei cittadini e rendere la Mostra un luogo di aggregazione e di inclusione significa rispettare la nostra mission - dice la Consigliera delegata della Mostra d'Oltremare Maria Caputo - Come l’anno scorso, anche quest’anno, siamo certi che ci sarà una grande affluenza per tutta l’estate. Una bella opportunità soprattutto per chi non riuscirà a partire per le vacanze”.