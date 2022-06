La piscina della Mostra ancora chiusa: "Lavori in corso"

I cancelli della piscina della Mostra d'Oltremare restano chiusi. Il motivo sono i lavori di adeguamento che l'Ente Mostra ha dovuto predisporre per rendere a norma la piscina. L'impianto è chiuso da settembre 2021 come avviene in tutti gli inverni. Solitamente, però, a fine maggio di ogni anno torna a disposizione dei napoletani. Al momento, non esiste una data ufficiale di riapertura, anche se la speranza è di rivederla attiva per la fine di giugno.

Difficile comprendere che cosa sia accaduto da settembre a oggi da motivare un tale ritardo per un impianto che solo nel 2019 aveva ospitato le Universiadi, con tanto di lavori al trampolino. La piscina è soggetta a verifiche ogni anno, dopo la chiusura invernale. Abbiamo contattato la Mostra d'Oltremare per comprendere che cosa non abbia funzionato rispetto ad altri anni.

"Il ritardo nella riapertura della piscina scoperta - si legge nella nota di risposta - è motivato dalle verifiche all’impianto, per garantire una fruizione sicura a tutela degli utenti. Un problema di adeguamento è emerso durante una delle periodiche verifiche alla fine di maggio 2022, comportando anche difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari. Se le ultime verifiche daranno esito postivo, contiamo di riaprire l’impianto entro la fine del mese di giugno". Mostra d'Oltremare ci ha assicurato che nelle prossime ore fornirà ulteriori informazioni sulla tipologia di lavori in corso. Ai napoletani non resta che aspettare e sperare.