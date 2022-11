Torna il maltempo a Napoli: possibili disagi fino a stasera

Dopo diversi giorni di bel tempo, quasi una coda dell'estate, peggiorano in queste ore le condizioni atmosferiche, in una svolta che sta toccando la Campania e la provincia di Napoli fin dalle prime ore del mattino di oggi.

Dalla mattinata infatti temporali e piogge, anche consistenti, si stanno abbattendo sulla nostra regione, in una situazione che la Protezione civile ha definito da "allerta gialla" e che – sempre secondo il dipartimento – perdurerà fino alle 18.

L'allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha infatti emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 6 alle 18 di oggi, lunedì 14 novembre, sulle zone 1, 2 e 3 ossia dall'area casertana e i settori nord occidentali fino alla costiera amalfitana (Piana Campana, Napoli, Isole, area vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini o grandine. Si prevede un possibile rischio idrogeologico anche con possibili allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. Possibili danni alle coperture oltre alla caduta di rami o alberi.

La Protezione civile della Regione Campania ha raccomandato alle autorità competenti di prestare attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi.