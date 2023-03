Città della Scienza, grande successo per Pinocchio and Friends

Grande successo nella due giorni dedicata alla Festa del Papà e alla Giornata Mondiale del Legno, a Città della Scienza, per Pinocchio and Friends. Il tour è organizzato da Rainbow nei principali musei italiani. L'evento dedicato all’infanzia ha consentito ai più piccini di immergersi nella magica atmosfera della fiaba più amata, incontrando i protagonisti della serie (Pinocchio e Freeda su tutti) e imparare giocando attraverso suggestivi laboratori didattici, come nella bocca del pescecane e nella caccia al tesoro di Pinocchio.

Da segnalare anche l'iniziativa solidale “Giocattolo Sospeso”, promossa da Assogiocattoli, che invitava i più piccoli a portare un giocattolo nuovo a piacere da donare ai bambini meno fortunati.

Pinocchio and Friends

Il cartone firmato Rainbow e realizzato in collaborazione con Rai Ragazzi, è un adattamento esilarante e originale di una delle fiabe più famose di tutti i tempi che grazie alla fantasia di Iginio Straffi rinasce nella sua essenza di storia ricca di valori quali l’amicizia, la condivisione, l’inclusione, e parla ai bambini con uno stile spensierato, incoraggiandoli a seguire i loro sogni con storie colorate, avventurose e ricche di colpi di scena, ambientate nella Toscana di oggi. Il risultato è una serie innovativa, che mantiene il DNA della fiaba con i suoi personaggi classici ma li ripropone in modo avvincente, trascinando i bambini, stagione dopo stagione, in un mondo di gag, scoperte e magia.