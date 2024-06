Piero Pelú ha oggi visitato l'ambulatorio di Emergency nel quartiere partenopeo di Ponticelli in via Pacioli.

L'occasione dell'incontro è stata la rinnovata collaborazione tra il cantante, storico leader dei Litfiba, e l'associazione fondata da Gino Strada che l'artista ha deciso di sostenere anche in occasione della pubblicazione del suo nuovo album. Compie infatti 25 anni il singolo "Il mio nome è mai più" (presente anche nel nuovo disco del rocker toscano in un’inedita versione unplugged), uscito il 17 giugno del 1999, e che ancora oggi è un vero e proprio inno contro tutte le guerre. Pelù, Ligabue e Jovanotti incisero questo singolo per raccogliere fondi in favore di Emergency, e destinarli ai progetti umanitari dell’Ong in particolare in Afghanistan, Cambogia, nei paesi della ex Jugoslavia e in Sierra Leone.

Durante l'incontro di oggi il cantante ha potuto osservare da vicino l'operato dell'associazione in Campania e conoscere lo staff e i pazienti che abitualmente frequentano l'ambulatorio.

Ieri pomeriggio Pelù era stato alla Feltrinelli di piazza dei Martiri per presentare "Deserti", il suo nuovo album.