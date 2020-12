Fuorigrotta, i "ragazzi dei Campi Flegrei" riqualificano Piazzetta Maradona

l “ragazzi dei Campi Flegrei” dell’educativa territoriale della IX Municipalità, in collaborazione con le associazioni del territorio come Caracol e 4RAW, riqualificano Piazzetta Maradona (Largo Veniero a Fuorigrotta). In onore e memoria di Diego Armando Maradona, le panchine della piazza tornano a splendere di azzurro.

Ad assistere al percorso partecipato l'assessore con delega alla creatività urbana Luigi Felaco, la presidente della Commissione decoro urbano della Municipalità 10 Paola Del Giudice e la presidente della Cooperativa il Quadrifoglio Lidia Ronghi.

Sono previste ulteriori opere di riqualificazione della piazza ad opera del Comune di Napoli e della IX Municipalità.