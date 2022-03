Un piazzale per Livatino, magistrato ucciso dalla mafia

L'intitolazione a Sant'Antimo dove dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche si è insediata la Commissione prefettizia straordinaria

Il piazzale antistante la Stazione ferroviaria di Sant'Antimo è stata intitolato al magistrato Rosario Angelo Livatino, vittima di un vile agguato mafioso ad Agrigento il 21 settembre 1990 mentre si recava, senza scorta, in tribunale. L’attività del giudice Livatino, proclamato beato il 9 maggio scorso, fu caratterizzata da numerosi colpi inferti alla mafia, soprattutto attraverso lo strumento della confisca dei beni. Con l’intitolazione del piazzale, la Commissione prefettizia straordinaria, subentrata dopo lo scioglimento del Comune, intende testimoniare e rafforzare il proprio impegno per il contrasto all’illegalità e alla lotta alla criminalità, mantenendo viva la memoria e il ricordo di chi si è sacrificato per la giustizia e il bene della collettività.