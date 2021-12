Piazza Plebiscito torna libera dal cantiere in tutto il suo splendore

Piazza Plebiscito è tornata nelle ultime ore libera da cantieri in tutto il suo splendore, dopo la fine delle opere civili della camera di ventilazione della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, tratta Chiaia-Municipio, e l'installazione della griglia di areazione a chiusura dell’asola della camera.

"Ecco la famosa griglia... questo è tutto. La presa d'aria del cunicolo per la Linea 6. Finalmente un cantiere che si chiude. In accordo con la Soprintendenza inseriremo una griglia finale, nei prossimi mesi, con un disegno architettonico ad hoc. Ma il cantiere finalmente scompare. Un piacere fare l'ultimo sopralluogo con l'amico e collega Mario Calabrese, che tanto ha combattuto per questa assurda vicenda", scrive sui social l'assessore comunale alle Infrastrutture Edoardo Cosenza.