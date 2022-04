"Piazza Municipio un deserto di pietra, ecco cosa avrebbero potuto invece piantare"

Anche l'ambientalista Roberto Braibanti ha indirizzato, in questi giorni, critiche nei riguardi di quanto è stato fatto a piazza Municipio. Il luogo simbolo della città, restituito ai napoletani dopo anni di lavori, è apparso infatti ai più spoglio e privo di vegetazione.

Con piazza Municipio “ancora una volta bisogna dire che amministrazioni comunali e regionali, oltre che architetti e progettisti, hanno dimostrato di non aver capito in che situazione ambientale è Napoli”, spiega Braibanti.

“Chiaro che non era possibile farne un bosco, visto quanto c'è nel sottosuolo”, specifica l'ambientalista facendo riferimento al “complesso incrocio tra linea 6 e linea 1”, nonché a “sottopasso per il Porto e scavi archelogici di enorme valore”. “Però esistono dei rain garden, utilizzati normalmente in tutta Europa, che servono ad assorbire un po' l'acqua e a creare una sorta di piccole isole in cui usare macchia mediterranea o piante grasse, insomma piante che hanno bisogno di pochissima acqua e non hanno radici ingombranti”.

L'idea di Roberto Braibanti è quindi che ci fosse la possibilità di “evitare l'effetto deserto di pietra” che invece comunica la nuova piazza. Generare un “effetto verde senza andare a intaccare la complessità del sottosuolo di quell’area, ma sicuramente dandogli un aspetto più adatto allo status ambientale molto carente sul verde pubblico di Napoli”. Con quali piante, nel concreto? Ad esempio “con piante come il mirto, come il lentisco, come l’oleandro, la fillirea, il rosmarino, l’alloro, tamerici”.