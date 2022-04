Piazza Municipio bocciata dai napoletani: "Se la vedesse Lauro..."

A guardare le reazioni social, piazza Municipio sembra aver unito i napoletani in un quasi unanime commento negativo. Secondo i cittadini, la piazza, riaperta per buona parte dopo vent'anni di lavori, appare spoglia e senza verde. Tra gli intervistati c'è chi ricorda la versione della piazza antecedente ai lavori e chi si chiede come avrebbe reagito il comandante Lauro, che fu sindaco di Napoli per due volte a cavallo tra gli Anni '50 e '60.