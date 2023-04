Cambia la viabilità a Piazza Municipio e i napoletani vanno in tilt

A piazza Municipio cambia la viabilità e i primi minuti subito dopo l'istituzione del nuovo dispositivo mostrano che per i napoletani non sarà facile abituarsi. Da questo pomeriggio, infatti, nella carreggiata lato Castel Nuovo gli automobilisti trovano il senso unico di marcia da via Vittorio Emanuele III a via Ammiraglio Ferdinando Acton, con obbligo di svolta a destra all’incrocio con via Ammiraglio Ferdinando Acton (obbligo di dare precedenza ai veicoli transitanti su via Ammiraglio Ferdinando Acton).

Senso unico di marcia anche nella carreggiata tra via Agostino Depretis e via Medina, con direzione via Medina. Istituito inoltre il divieto di sosta permanente con rimozione coatta nella carreggiata lato Castel Nuovo e in quella tra via Depretis e via Medina.

Come mostra il video girato dal presidente della Commissione infrastrutture del Comune di Napoli Nino Simeone, i napoletani al volante si sono mostrati confusi e disorientati. Il tutto con ovvie ripercussioni sulla circolazione.