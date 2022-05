Piazza Municipio, la nuova installazione artistica di Alessandro Cocchia

"A Napoli questa mattina un risveglio tra i segni!". Così Alessandro Cocchia ha presentato ieri con un post sui social la nuova installazione artistica temporanea in piazza Municipio, in occasione del via del Maggio dei Monumenti.

Le foto dell'opera di street art in uno dei luoghi simbolo di Napoli, oggetto nelle scorse settimane di numerose polemiche dopo la riapertura alla città della piazza nella sua interezza, hanno da subito fatto il giro dei social e attirato l'attenzione di molti curiosi sul posto.

Tra coloro che hanno promosso questa novità c'è l'ex consigliere comunale di Napoli Mario Coppeto, che in un post su Facebook ha sottolineato l'importanza di mettere fine alle polemiche sulla mancanza di verde nella piazza: "Ho visto ed apprezzato l'installazione visiva di Alessandro Cocchia realizzata nella nuova piazza Municipio. Spero che con questa opera d'arte, temporanea, si metta fine per sempre alle sterili polemiche sulla mancanza di verde. Le piazze devono fare le piazze (non boschi, giardini e parchi), per essere luoghi di aggregazione e di esperienze artistico-culturali"

"Ben venga questa iniziativa e mi auguro che ce ne saranno in futuro altre simili o di altra portata internazionale. Lo fu con la "Montagna di sale" di Mimmo Palladino e lo fu con le "capuzzelle" di Rebecca Horn, entrambe in piazza del Plebiscito", ha concluso Coppeto.