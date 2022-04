Piazza Municipio, Manfredi: "Opera di un grande architetto"

Piazza Municipio libera dal cantiere ha diviso la città. Tra le reazioni giunte, in verità, quelle negative superano nettamente quelle positive con molti cittadini che rimpiangono il verde e le fontane presenti in piazza prima dell'avvio dei lavori della Metropolitana.

"Questo è un progetto di 20 anni fa - ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi a margine di un incontro alla Fondazione Foqus - e dobbiamo ricordare che a firmarlo è uno dei più grandi architetti viventi. Quindi, parliamo di un intervento di grande qualità. La valutazione complessiva la rimanderemo a quando saranno finiti tutti i lavori, ma posso dire che a me piace che dalla piazza si abbia la prospettiva del mare. Inoltre, sarà ancora più bela quando verrà completata la parte con i reperti archeologici".

Sulla scarsa presenza di verde, il sindaco ha precisato: "La parte centrale rappresenta il tetto della stazione, quindi non si potevano piantare alberi che avrebbero ramificato. Non dobbiamo dimenticare che il valore della piazza è sotto e non sopra, con due stazioni (Linea 1 e Linea 6, ndr) che collegheranno tutta la città".