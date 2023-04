Piazza Municipio, nuovo dispositivo di traffico

Il Comune di Napoli ha prorogato fino al 17/04/2023 l’efficacia della ordinanza dirigenziale n. 369 del 22/03/2023, per l'istituzione dal 17/04/2023 di un nuovo dispositivo di traffico in piazza Municipio.

Nei dettagli è istituito:

- in piazza Municipio il dispositivo di traffico come di seguito riportato:

1. nella carreggiata lato Castel Nuovo, il senso unico di marcia da via Vittorio Emanuele III a via Ammiraglio Ferdinando Acton;

2. per i veicoli che percorrono la carreggiata di cui al punto precedente:

a) obbligo di svolta a destra all’incrocio con via Ammiraglio Ferdinando Acton;

b) obbligo di dare precedenza ai veicoli transitanti su via Ammiraglio Ferdinando Acton;

3. nella carreggiata compreso tra via Agostino Depretis e via Medina, il senso unico di marcia con direzione via Medina;

4. il divieto di sosta permanente con rimozione coatta nelle carreggiate di cui ai punto 1 e 3.