Piazza Municipio riapre interamente alla città dopo oltre 20 anni: "C'è chi non l'ha mai vista senza cantieri"

L'ultima parte di piazza Municipio riapre alla città dopo oltre 20 anni. La zona era occupata dai cantieri per la realizzazione della stazione "Municipio" della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Una buona notizia per i cittadini, che possono tornare finalmente a godere di uno dei luoghi simbolo della città quasi nella sua interezza.

I lavori proseguiranno su via Acton per ricollocare i binari del tram, mentre sotto la piazza si procede al completamento del nodo di interscambio tra Linea 1 e Linea 6 della metropolitana.

"Piazza Municipio rappresenta uno dei luoghi più importanti della città, non solo dal punto di vista simbolico, ma anche perchè è uno dei nodi di trasporto più significativi. Con l'apertura della Linea 6 diventerà uno snodo fondamentale. Poi ci sarà il collegamento con il quale ci stiamo avvicinando alla stazione marittima e questo è un altro elemento di connessione che avvicina Napoli al mare", ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi, che ha effettuato un sopralluogo della piazza e del cantiere della metropolitana insieme all'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza e al presidente di Metropolitana di Napoli Spa Ennio Cascetta.

Iniziative culturali ed attività espositive per la parte della piazza restituita alla cittadinanza

Il primo cittadino partenopeo ha anche anticipato l'intenzione di animare la parte della piazza riaperta con una serie di iniziative: "Il lato della piazza sotto Palazzo San Giacomo è un grande luogo di ritrovo dove si riuniscono le persone e le famiglie. Noi ci auguriamo che anche quest'altra parte della piazza diventi un luogo di ritrovo. Lo animeremo con iniziative culturali ed anche attività espositive, in modo tale da trasformare anche questa parte in un luogo dove i cittadini si sentano a casa. C'è anche un'area archeologica importante che sarà aperta nei prossimi mesi, quindi c'è anche un'attrazione turistica e culturale significativa, trattandosi di un luogo molto iconico della città".

L'assessore Cosenza: "C'è chi non ha mai visto questa piazza senza cantieri"

"La parte pedonale finalmente riapre. C'è chi non ha mai visto questa piazza senza cantieri, essendo passati oltre 20 anni. Si vede una piazza da sopra e tutti si chiedono: 'Perchè ci sono voluti 20 anni per fare questo?', ma in realtà sotto c'è un'ingegneria che non finisce più. Ci sono due linee della metropolitana, c'è il percorso archeologico, quindi diamo onore al merito. Abbiamo accelerato perchè con il Pnrr contiamo di aprire moltissimi cantieri a Napoli, ma dobbiamo dimostrare anche ai cittadini che i cantieri si aprono e si chiudono. Questo è il primo importante che si chiude e ne chiuderemo altri prima di Pasqua, ma non dico quali", ha spiegato l'assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza

"Un'altra notizia importante è che ieri è stata consegnata alla concessionaria l'area che fa continuare la piazza nel porto e quindi partirà anche questa parte finale che sarà importantissima, perchè da qui sotto si arriverà direttamente nel porto e quindi, sia chi prenderà la metropolitana e vorrà andare nel porto, sia chi dal porto andrà a prendere la metropolitana, non dovrà più attraversare la strada. Ci sarà un bellissimo percorso che potranno utilizzare i cittadini anche per andare a fare una passeggiata. Partiremo anche con i lavori per i binari del tram ed entro fine 2022 avremo sia i binari, sia l'apertura della piazza lato mare, che sarà una conquista veramente importante", ha concluso l'assessore Cosenza.