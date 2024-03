Alle Torri del Carmine sversatoio di siringhe: le immagini da brividi

Centinaia di siringhe "da dose" giacciono a terra sotto le Torri del Carmine, tra piazza Mercato e via Marina. Un monito per chi crede che le droghe iniettabili non siano più diffuse sul territorio e anche per chi pensa Napoli definitivamente fuori da incuria, degrado, abbandono e sudiciume.

Sono certamente immagini che fanno riflettere e stanno diventando virali sul Web quelle scattate da Bukaman. Ancora più significative se si pensa agli allarmi ripetutamente lanciati da residenti, commercianti e volontari della zona per recuperare alla normale vivibilità una zona che presenta preziose testimonianze della storia, del sentimento religioso e del folklore napoletano oltre che un'arena naturale per eventi.