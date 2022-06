Piazza Mercato, così nasce il nuovo distretto commerciale

E' una corsa contro il tempo. Metà delle serrande intorno a piazza Mercato hanno già chiuso, mentre le attività che restano provano a sopravvivere. Per salvarle e rilanciare la zona i commercianti hanno chiesto aiuto alla Confesercenti.

Nasce così, il progetto del distretto commerciale che vedrà il coinvolgimento di Comune di Napoli e Regione Campania. "Entro l'estate presenteremo la nostra idea ed entro la fine dell'anno vogliamo che le cose inizino già a cambiare" ha affermato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti. All'incontro che si è tenuto nei pressi della Chiesa di Sant'Eligio erano presenti, tra gli altri, anche l'assessore alle Attività produttive Teresa Armato e l'assessore regionale al Lavoro Marchiello.

Il tempo non è molto. Tra lavori infiniti, incuria e decentramento commerciale, piazza Mercato si è trasformata in un deserto. Il cantiere pluriennale di piazza del Carmine ha eliminato ogni possibilità di parcheggio. Il distretto commerciale dovrebbe garantire l'accesso a fondi per 5 milioni di euro. Sarebbe solo l'inizio, il resto si dovrebbe realizzare con il Pnrr. Ma soldi a parte, serve far tornare piazza Mercato e piazza del Carmine al centro della vita cittadina.

"Con i fondi a disposizione sto realizzando percorsi turistici in tutte le zone di Napoli e dislocando gli eventi" ha spiegato la Armato. Anche se poi, quando si è trattato di organizzare iniziative di richiamo, piazza Mercato non è apparsa al centro dei pensieri del Comune, come dimostra il fatto che da queste parti, Maggio dei monumenti non è mai arrivato.

"Ci sono frotte di turisti dalla stazione e dal porto - prosegue Schiavo - bisogna convogliarli anche qui. Tutti devono fare la loro parte, altrimenti poi se ne prenderanno le responsabilità". Sperano i commercianti: "I quartieri spagnoli, il centro storico e la Sanità hanno avuto una rinascita - commenta Gabriele Casillo, referente del Comitato locale - l'unico posto che è rimasto abbandonato è questo. Questa occasione non deve essere persa".