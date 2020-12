"Trasformiamo Piazza Garibaldi in Piazza Maradona": la proposta del consigliere municipale a de Magistris

Trasformare Piazza Garibaldi in Piazza Maradona. E' questa la proposta del Consigliere della V Municipalità di Napoli Domenico Cerullo inviata al sindaco Luigi de Magistris.

"Ho atteso qualche giorno per scrivere la lettera che ho inviato al Sindaco attraverso la segreteria della V Municipalità. Ero troppo scosso, poco lucido e troppo preso dall’ondata di amore e di vuoto che mi sta accompagnando in queste ore. Concordo pienamente sull’intitolazione dello Stadio San Paolo a Maradona ma ho voluto anche proporre di intitolare al nostro eterno campione un altro luogo storico della città: la piazza principale di snodo in cui arrivano e partono decine di migliaia di persone, la Piazza della Stazione centrale oggi Piazza Garibaldi. I motivi sono riportati nella lettera", scrive Cerullo sui social.

Favorevole alla proposta del consigliere municipale anche Flavia Sorrentino, responsabile dello sportello comunale "Difendi la città": "Non posso che essere favorevole alla proposta del Consigliere della Municipalità V Mimmo Cerullo, con il quale condivido da anni battaglie e ideali e che ha sempre profuso grande impegno per il miglioramento della città. Piazza Garibaldi? Diventi Piazza Maradona".