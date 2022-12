Festa Immacolata: verranno chiuse diverse strade del Centro

In occasione della celebrazione della festa dell’Immacolata Concezione, è stato istituito per il giorno 8 dicembre un dispositivo temporaneo di traffico in Piazza del Gesù e strade limitrofe. A darne notizia, con una nota, è il Comune di Napoli. Di seguito i dettagli del'ordinanza.

a) Istituire: 1. il divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi di soccorso ed emergenza, dei mezzi delle Forze dell’Ordine e di quelli a servizio della Protezione Civile, nonché dei veicoli degli aventi diritto (residenti) ai quali è consentito l’accesso in via Domenico Capitelli e via Cisterna dell’Olio attraverso Calata Trinità Maggiore e piazza del Gesù, quest’ultima percorsa lasciando l’obelisco dell'Immacolata sul lato destro del senso di marcia; 2. il di fermata e il divieto di sosta e con rimozione coatta.

b) Sospendere le seguenti aree di sosta riservate: 1. aree di sosta a servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi); 2. aree di sosta riservate alle persone diversamente abili (generici e personalizzati); 3. carico e scarico merci.

c) Consentire ai veicoli delle persone diversamente abili, i cui stalli riservati (generici e personalizzati) sono stati sospesi come riportato al precedente punto b2, la sosta in corrispondenza dell'area riservata alla sosta delle autovetture in servizio pubblico (taxi), sospesa al precedente punto b1. B) in calata Trinità Maggiore, lato sinistro in direzione via Monteoliveto, in prossimità del varco telematico di controllo degli accessi:

d) Sospendere le aree riservate alla sosta regolamentata a tariffa (strisce blu), poste parallelamente al marciapiede.

e) Consentire alle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) i cui stalli riservati sono stati sospesi come riportato al precedente punto b.1, la sosta in corrispondenza dell'area riservata alla sosta a pagamento (strisce blu), sospesa al precedente punto d. C) in via Monteoliveto, delocalizzare, in prossimità della facoltà di Architettura, la fermata BUS presente in piazza del Gesù. La fermata per la salita/discesa avverrà con l'ausilio della Polizia Municipale.