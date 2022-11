Piazza del Gesù aspetta Denzel Washington

Piazza del Gesù continua a essere bilndata per il set di The Equalizer 3. Oggi si gira nel palazzo di Matrimonio all'Italiana

"Wow, ma davvero c'è Denzel Washington? Quello è famoso. Ha recitato in Philadelphia e Money Train. Ha vinto pure qualche Oscar..." sono un pò i commenti sparsi che corrono tra un passante e l'altro in piazza del Gesù quando ci si accorge che è allestita per il set di The Equalizer 3 con la celebre star due volte premio Oscar per Glory e proprio per Money Train.

Da circa due settimane al centro storico di Napoli si spera di beccare l'attore, magari rubando qualche scatto. Dopo aver girato in Costiera Amalfitana la produzione della Sony ha scelto Napoli, suggerita, secondo i bene informati proprio da Washington.

Una trouppe galattica è in piazza con carelli e cineprese pronte per l'azione che oggi si svolge a palazzo Pandola, lo storico palazzo scelto da Vittorio De Sica per Matrimonio all'italiana e L'Oro di Napoli.

Ci sono bancarelle allestite apposta per il set. Già questo cattura l'attenzione dei curiosi visto che in genere non sono presenti in piazza. Un elemento di novità che fa fermare le persone dagli impegni che hanno. Tutti si prendono una pausa per assaggiare la magia del cinema hollywoodiano.

Qualcuno che bazzica abitualmente la piazza conosce addiruttura gli orari in cui si effettuano le riprese e sa anche che prima di un certo orario Denzel Washington. Tutti sono sono con il cellulare tra le mani con la fotocamera attivata anche se per molti questo non è il primo set in cui si imbattono a Napoli: c'è chi ha selfie con gli attori di Mina Settembre mentre altri frtuitamente sono capitati durante le riprese de L'amica Geniale.

Non c'è nulla da fare, Napoli ormai è un set a cielo aperto, una città amata anche dai protagonisti del cinema mondiale.