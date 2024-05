Viabilità-caos di Piazza degli Artisti: manifestazione di residenti e commercianti

Sognano il ritorno alla normalità, quando il traffico era difficile ma non impossibile e le auto non impazzivano tra via Tino Di Camaino e via Recco, incolonnate in file infinite, mentre di lato, circondato da transenne di ferro, regna il nulla di uno spazio enorme: vuoto e inutilizzabile.

Quanti sono scesi in piazza oggi, abitanti e commercianti, tanti nonostante si tratti di una giornata lavorativa, faccia freddino e soprattutto pioviggini, sono decisamente esasperati. "È la prima manifestazione - spiega a NapoliToday Ruben D'Agostino, artista-attivista che non è abituato a mandarla a dire - ma se le cose continueranno ad andare così non sarà ovviamente l'ultima".