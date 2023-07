Piazza degli Artisti, istituito un nuovo dispositivo di circolazione: i dettagli

A seguito dei fenomeni di sbrancamento che hanno interessato l'esemplare monumentale di fitolacca radicato in piazza degli Artisti, in prossimità della confluenza con via Giuseppe Recco a partire dal mese di giugno dell'anno 2021 e delle successive verifiche strumentali delle condizioni fitosanitarie e fitostatiche dell'albero di alto fusto in questione, il servizio Verde della città ha richiesto alla direzione della Municipalità 5 di progettare e realizzare un allargamento dell'aiuola ospitante l'albero per un'area pari

almeno alla proiezione al suolo della chioma, al fine di consentire il transito veicolare in sicurezza oltre che la corretta crescita della pianta, avendo cura di predisporre nell'immediato (nelle more del suddetto intervento) un idoneo transennamento di uguali dimensioni. Il transennamento, eseguito a cura della direzione della Municipalità 5, dapprima con rete in pvc ad alta visibilità e successivamente con new-jersey in plastica, ha di fatto notevolmente ridotto l'ampiezza della carreggiata nel tratto di rotatoria compreso tra l'aiuola semicircolare centrale e quella ospitante la fitolacca, non consentendo più il transito veicolare - bus compresi - in condizioni di sicurezza (prova ne è che il transennamento è stato divelto con cadenza quasi quotidiana) e contribuendo peraltro a congestionare ulteriormente il traffico dell'intera zona, già critico in condizioni ordinarie. Al fine di superare le criticità sopra riportate, i rappresentanti della direzione della Municipalità 5 – U.O. attività tecniche, della Polizia Locale U.O. Vomero/Arenella e della presidenza della Municipalità 5 hanno concordato di inibire il transito veicolare nel tratto di rotatoria compreso tra l'aiuola semicircolare centrale e quella ospitante la fitolacca, deviandolo interamente alle spalle della fitolacca, nell'area compresa tra via Tino di Camaino-via Pacio Bertini (ingresso Parco Mascagna)-via Giuseppe Recco, con la conseguente soppressione di n.18 stalli di sosta regolamentata a pagamento.

In base a quanto concordato, la direzione della Municipalità 5 – U.O. attività tecniche ha progettato un nuovo dispositivo di circolazione nel tratto di piazza degli Artisti compreso tra via Tino di Camaino e via Giuseppe Recco con la seguente disciplina di traffico:

1) inibizione del transito veicolare nel tratto di rotatoria compreso tra l'aiuola semicircolare centrale e quella ospitante la fitolacca;

2) senso unico di circolazione, con direzione di marcia da via Tino di Camaino a via Giuseppe Recco, su due corsie parallele, con quella a sinistra riservata per la circolazione rotatoria della piazza e per i veicoli diretti a via San Gennaro ad Antignano/via Giovanni Merliani e con quella destra riservata per i veicoli diretti a via Giuseppe Recco;

3) obbligo di dare precedenza per i veicoli provenienti dall'area di parcheggio posta tra via Pacio Bertini e via Giuseppe Recco all'atto di impegnare il tratto stradale di cui al punto 2);

4) area di carico e scarico merci di ml.8 posta alla confluenza con via Giuseppe Recco parallelamente alle transenne metalliche;

Sono revocati, inoltre:

5) n.18 stalli di sosta regolamentata a pagamento (strisce blu)

6) n.10 stalli per motocicli posizionati ortogonalmente all'aiuola ospitante la fitolacca

7) n.5 stalli per motocicli, posizionati ortogonalmente al marciapiedi, alla confluenza con via Tino di Camaino.