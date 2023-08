Restyling di piazza degli Artisti: "La prima fase è andata molto bene, ma non finisce qui"

Piazza degli Artisti, uno dei crocevia più importanti della viabilità al Vomero, è interessata da un progetto di restyling. La presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino ha aggiornato i cittadini sullo stato dell'arte con un post sui social

"Piazza degli Artisti, prosegue l'impegno della Municipalità 5 e dell'amministrazione comunale per la riqualificazione. Intero rifacimento della carreggiata con relativa realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale da parte della società Enel, a cui vanno I miei ringraziamenti. Che dire. La prima fase di restyling della piazza è andata veramente molto bene... ma non finisce qui. A breve insieme alla giunta e ai consiglieri della Municipalità 5 mostreremo il rendering del progetto di riqualificazione dell'aiuola della Phitolacca, a cui sta lavorando il responsabile dell'ufficio tecnico municipale l'architetto Pierpaolo Pagano. Nel contempo ho richiesto all'assessore all'igiene del comune di Napoli Enzo Santagada e alla polizia ambientale un impegno maggiore per contrastare il fenomeno dei sversamenti illeciti nell'intera area. A tal proposito invito la cittadinanza a farmi pervenire segnalazioni di cittadini e/o attività commerciali che deturpano, insozzano il nostro meraviglioso territorio", scrive la presidente Cozzolino.