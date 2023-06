Lungomare, pedane e lidi pubblici: il progetto del Comune

Per il Consiglio comunale, è sì: la richiesta alla giunta sarà di realizzare sulle scogliere del litorale partenopeo delle piattaforme in legno in grado di ospitare stabilimenti balneari e solarium pubblici. Insomma fare in modo che finalmente "il mare bagni Napoli", con lidi alla portata della cittadinanza.

L'idea – l'ordine del giorno approvato ieri – è partita dalla vicepresidente del Consiglio comunale, Flavia Sorrentino, e sostenuto dal suo gruppo 'Napoli Solidale Europa Verde Difendi la città'. La volontà, spiega Sorrentino, è "realizzare sulle scogliere del litorale cittadino delle piattaforme lignee smontabili, sostenibili e realizzate con materiali naturali, in grado di ospitare stabilimenti balneari, solarium, spogliatoi, punti di ristoro e gazebo per tutti i cittadini che vogliono accedere al mare", questo anche alla luce di una città che si sta confermando sempre di più meta turistica italiana e internazionale, con un afflusso di visitatori sempre più imponente.

A firmare l'ordine del giorno poi approvato dalla maggioranza sono stati i consiglieri Flavia Sorrentino, Sergio D’Angelo, Rosario Andreozzi, Luigi Carbone e Fiorella Saggese. Da Palazzo San Giacomo filtra che la proposta è effettivamente allo studio dell'amministrazione. C'è da vedere se l'obiettivo possa essere raggiunto già per l'estate alle porte.