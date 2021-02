Nebbia in stazione, la sorpresa dei viaggiatori: "Sembra la Pianura Padana"

Nebbia e visibilità azzerata è stata questa la sorpresa degli utenti della linea 2 della metropolitana appena giunti in stazione a Pozzuoli. Le foto di Rosanna, lettrice di NapoliToday.

La spiegazione della Protezione Civile della Regione Campania

"Stamattina sulla costa campana, in particolare a nord di Napoli (litorale Flegreo) e sulle Isole del Golfo si è potuta osservare una intensa nebbia come si vede dall’immagine satellitare e dalle foto che pubblichiamo. Il Centro Funzionale della della RegioneCampania spiega che tale fenomeno è dovuto ad una inversione termica ossia ad una corrente di aria calda (in questo caso marina) sovrapposta ad uno strato di aria fredda che si era accumulata sulla terraferma. Si tratta della cosiddetta “nebbia di avvezione”. L’accumulo di umidità inoltre è stato dovuto a due fattori che si sono manifestati contestualmente: alta pressione e scarsa ventilazione. Pubblichiamo alcune foto della zona occidentale della città di Napoli e di Pozzuoli".