Spiagge, il 70 per cento ai privati. Regione in ritardo sul Piano |VIDEO

Il 70 per cento delle spiagge ai privati, soltanto il 30 resterà libero. Con buona pace dei bagnanti napoletani che, come negli anni scorsi, dovranno battagliare per prenotare uno dei pochissimi posti a disposizione sugli arenili pubblici. il dato emerge nel preliminare del Puad, Piano utilizzo aree demaniali, pubblicato sul sito della Regione Campania. Un piano che, se approvato, ricalcherebbe il solco tracciato nel recente passato, in barba alle indicazioni dell'Europa e alle proteste di attivisti che chiedono più spiagge pubbliche.

"Il Puad - spiega Maria Muscarà, consigliera regionale di opposizione - determina quanti e quali spazi dovranno essere destinati agli stabilimenti balneari e quanti a disposizione dei cittadini. Quello che ci sorprende è questa disparità di misure, nettamente a favore degli imprenditori del settore". L'approvazione in tempi rapidi è molto improbabile. La bozza, infatti, dovrà essere discussa in Consiglio regionale insieme a tutte le mozioni delle associazioni ambientaliste. Una volta approvato deve essere recepito dai comuni costieri e inviato di nuovo in Regione per la ratifica finale.

"E' molto probabile che per quest'estate non se ne farà niente - prosegue la Muscarà - E non è una cosa positiva perché quando arriverà la stagione estiva saremo in emergenza e, quindi, le istituzioni locali procederanno in deroga per salvare il salvabile". Oltre alla quantità, ci sono molti dubbi anche sulla qualità delle spiagge che resteranno libere: "E' facile immaginare che a Napoli ci lasceranno luoghi non pregiati - afferma Giuliano Esposito di Mare Libero - come il Lido Mappatella, Largo Sermoneta, Discesa Coroglio, dove c'è il più grande scarico cittadino. Mentre il litorale di Posillipo, eccezion fatta per la Gaiola, sarà tutto dei privati".

Mare Libero, così come Legambiente e altri movimenti ambientalisti chiedono da anni l'inversione delle percentuali. "Il sistema così com'è non funziona - continua Esposito - soprattutto dopo il Covid. Le spiagge libere sono a numero chiuso, mentre quelle affidate ai privati hanno lettini ovunque. Ci sono persone che provano per settimane a prenotare un posto in spiaggia pubblica senza riuscirci". Anche quest'anno sembra che il mare non bagnerà Napoli.