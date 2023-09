Omicidio in piazza Municipio, deciso un potenziamento delle misure di sicurezza nella zona

Nel corso di una riunione presso la Prefettura di Napoli, alla quale ha preso parte l’assessore comunale alla polizia municipale e alla legalità Antonio De Iesu, è stato deciso un potenziamento delle misure di sicurezza nella zona in cui è avvenuto l’omicidio del giovane musicista Giovanbattista Cutolo.

Il piano coinvolge, insieme alle altre forze dell’ordine, anche la polizia locale che attiverà, sia di mattina che di pomeriggio, il presidio da parte di una pattuglia di motociclisti in piazza Municipio e nelle aree limitrofe effettuando controlli per il rispetto delle norme del Codice della Strada e sulle auto e i motorini parcheggiati in divieto di sosta, soprattutto nei pressi degli esercizi pubblici della zona.