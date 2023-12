Pizza: con le cavallette, la carne di zebra, di serpente o con la cannabis. A Napoli le più strane dal mondo

Intriga - non poco - la pizza alla cannabis e solletica qualche appetito la pizza al serpente. Quella che i napoletani in particolare e gli italiani in generale non sembrano proprio digerire è invece la pizza con la frutta. Sguardi allibiti davanti al mucchietto di cavallette disidratate in bella mostra su un letto di sugo russo e occhi sbarrati davanti al piccolo serpente che sta dritto al centro di una pizza al pomodoro. Chiaramente non mancano quelli che vorrebbero assaggiarle tutte e quelli che scappano a gambe levate solo a sentirle. Ma può davvero stupire che ogni Paese aggiunga alla base di pasta cotta al forno nata a Napoli il condimento più vicino alla propria cultura e identità gastronomica? In Australia così sulla pizza compare la carne di canguro. In Cina, Vietnam e Thailandia il topping non disdegna la carne di serpente o croccanti locuste, cavallette e grilli (ma la farina di grillo è da tempo già stata sdoganata da pizzaioli del calibro di Gino Sorbillo). Gli Stati Uniti battono ogni record con la tipica mescolanza di dolce e salato, in una confusione goduriosa che mette a dura prova anche gli stomaci più capaci.

L'iniziativa, unica nel suo genere, ha destato molto scalpore e nasce come denuncia, da parte della Coldiretti, delle versioni più improbabili elaborate in disparati Paesi del mondo del tradizionale piatto della cucina napoletana, in occasione dell'anniversario dell'iscrizione dell'arte del Pizzaiuolo Napoletano nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità, avvenuta il 7 dicembre 2017. Un modo per ricordare e celebrare l'importanza della vera tradizione.

