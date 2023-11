Proteggere il Monte Epomeo creando un parco regionale: parte la petizione

Ha già raccolto oltre 500 firme la petizione su Change.org (https://www.change.org/p/proteggiamo-il-monte-epomeo-creiamo-un-parco-regionale) lanciata martedì scorso da Giovanni Mattera, che chiede di proteggere il Monte Epomeo creando un parco regionale.

“Sono un abitante di Ischia, e ho vissuto in prima persona le conseguenze delle frane, dei terremoti e degli incendi che hanno colpito la nostra amata isola. Il Monte Epomeo, simbolo della nostra terra, ha bisogno di una protezione speciale per preservare la sua bellezza naturale e la sua biodiversità”, spiega l’autore della petizione Giovanni Mattera.

“Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una serie di disastri naturali che hanno causato danni significativi al nostro territorio. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'Isola d'Ischia è una delle zone più a rischio sismico in Italia. Inoltre, gli incendi boschivi sono diventati sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici”, prosegue.

“La creazione di un Parco Regionale del Monte Epomeo potrebbe essere una soluzione efficace per tutelare il nostro territorio. Un parco regionale avrebbe non solo lo scopo di proteggere la flora e fauna locale ma anche quello di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso attività educative ed ecoturistiche”, è la proposta del promotore della petizione. “E' giunto il momento per noi cittadini ischitani di prendere coscienza della situazione critica in cui si trova il nostro ambiente naturale e agire per proteggerlo. Chiediamo quindi alle autorità competenti la creazione del Parco Regionale del Monte Epomeo”, conclude Mattera.