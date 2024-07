Il Pessoa Luna Park non tornerà: la lettera degli organizzatori

"Ragioni che non dipendono da noi e che abbiamo sperato di poter superare fino all’altro ieri". Recita così un passaggio della lunga lettera che le ideatrici del Pessoa Luna Park hanno scritto sul loro sito e sui social network. Dopo un'estate 2023 da protagonista nel parco dei Quartieri spagnoli, ora è ufficiale l'esperienza non si ripeterà. Una notizia che era nell'aria, anche perché siamo giunti alla fine di luglio e non c'erano avvisaglie di una imminente apertura. Napoli perde un altro evento di quelli considerati 'off', cioè lontani dalle logiche mainstream. E se il motivo non viene detto chiaramente, tra le righe si comprende che a mancare è l'accordo con l'amministrazione comunale, proprietaria del parco: "Vi va se trasformiamo insieme questa pausa involontaria in un’occasione che non deve solo spezzarci il cuore, ma deve permetterci anche di avviare un ragionamento più a lungo termine con le istituzioni?" si legge nella lettera.

Il Pessoa Luna Park ha proposto per i mesi estivi dello scorso anno film, musica, eventi del tutto gratuiti. Non sono mancati gli appuntamenti sociali, come la serata organizzata in memoria di Mario Paciolla, il giovane napoletano morto in Colombia quattro anni fa, in circostanze ancora oggi non chiarite. Per accedere bastava semplicemente prenotarsi sul sito. All'interno, lo spazio era stato allestito come un Luna Park: vecchi giochi analogici, come i calcio balilla, e giostrine per i più piccoli, chioschi per acquistare cibo, bevande e alcolici. Un rifugio per i napoletani che cercavano riparo dalla calura.

Ecco un estratto della lettera del team: "Dopo lunghi mesi di progettazione e lavoro per tornare più belle e freak del solito, più luccicanti e più incisive che mai, siamo costrette a comunicarvi che questa estate il Pessoa Luna Park non riaprirà le sue porte a Napoli per ragioni che non dipendono da noi e che abbiamo sperato di poter superare fino all’altro ieri. Noi siamo quelle che abbiamo deciso di lavorare in una città sfidante come Napoli per immaginare, disegnare e poi realizzare a mani nude una piccola utopia urbana, un’oasi di libertà in cui si può venire vestiti male, uno spazio in cui le parole nate per offendere si trasformano in manifesti luminosi pieni di orgoglio [...] Per noi Pessoa è una parentesi piena di ossigeno, uno spazio che sembra un gioco, sì, un progetto che pare una pazziella, ma in realtà è uno strumento colorato che aiuta sia noi che voi, sia la città attuale che quella che sogna di cambiare, a conferire un senso al tempo e alle relazioni. [...] Serve a creare negli spazi della città un po’ meno blasonati degli altri, quello che segue: ricordi felici, nuove prospettive future, riflessioni argutissime che fanno scappare anche una risata e forme di resistenza a una città che sempre più raramente è dei suoi cittadini e delle sue cittadine. [...] E adesso? Vi va se trasformiamo insieme questa pausa involontaria in un’occasione che non deve solo spezzarci il cuore, ma deve permetterci anche di avviare un ragionamento più a lungo termine con le istituzioni? Questa pausa forzata deve diventare l’occasione per ritornare altrove da voi più grandi, più estreme, più bizzarre e soprattutto per un tempo che non durerà solo un’estate, ma diverse stagioni della vostra vita. Dateci un po’ di tempo e torneremo come vi abbiamo promesso".