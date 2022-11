Peppe Di Napoli presenta la nuova pescheria: "Si avvera uno dei miei grandi sogni" - VIDEO

Peppe Di Napoli ha inaugurato la sua nuova pescheria. L'apertura al pubblico avverrà domani, ma il noto chef ha già tagliato il nastro della nuova struttura Un commento, con tanto di immagini, è stato pubblicato anche sui social.

"Non trovo le parole per spiegare la grande emozione,ho finalmente avverato uno dei miei più grandi sogni e tutto questo anche grazie a voi che mi supportate in ogni mio passo. Ringrazio la mia famiglia,il mio staff,i miei amici che mi hanno onorato con la loro presenza ,i miei clienti,ringrazio davvero tutti coloro che ne hanno fatto parte!!! Io vi aspetto domani!! SIAMO CARICHISSIMIIIIIIII!!! Ci troviamo in via domenico Pallucci 16 Pianura", ka scritto Peppe Di Napoli.