218 tonnellate di pesce sequestrato e sanzioni per 1 mln di euro: l'operazione di Natale della Guardia Costiera

In vista dell’incremento di domanda dei prodotti ittici che si registra in prossimità delle festività natalizie, la Guardia Costiera sta portando avanti una complessa operazione di prevenzione e controllo denominata “SpINNaker”: INN, acronimo di Pesca Illegale Non dichiarata e Non regolamenta, che vede rafforzate le attività di contrasto alle attività di pesca illegale. L'operazione si protrarrà fino al mese di febbraio, sia a terra che in mare, su coordinamento del Centro di Controllo Nazionale Pesca del Comando Generale della Guardia Costiera di Roma, e a livello territoriale dai Centri di Controllo Area Pesca (CCAP) delle 15 Direzioni Marittime regionali.

I numeri di SpINNaker

Ben 10.850 i controlli effettuati ad oggi per consentire la presenza sul mercato di prodotti ittici sicuri garantiti. 636 gli illeciti riscontrati tra amministrativi e penali, 211 gli attrezzi da pesca sequestrati, 6 gli esercizi commerciali chiusi, sanzioni pecuniarie per oltre 1 milione di euro e 218 tonnellate di prodotto ittico sequestrato i risultati dell'operazione.

Campania: sanzioni e sequestri

Nella nostra regione risultati definiti "ragguardevoli": 800 le ispezioni effettuate che hanno portato a contestare 60 illeciti, tra amministrativi e penali, e ad elevare sanzioni pecuniarie per circa 90.000 euro. 90 le tonnellate di prodotti ittici sequestrate.

Nel 2023 è stato di oltre 7,5 milioni di euro l’importo totale delle sanzioni comminate dalla Guardia Costiera, con oltre 500 tonnellate di prodotto irregolare sequestrato. Nel corso dell’anno l’azione di contrasto alla pesca illegale ha permesso di effettuare sull’intero territorio nazionale circa 110.000 verifiche e ispezioni approfondite sia in mare che lungo la filiera commerciale: dall’analisi dei dati è risultato che la maggior parte degli illeciti è avvenuto nell’ambito della tracciabilità del pescato, a causa di prodotti ittici non genuini (etichettati come “nostrani”) o non etichettati, spesso provenienti dall’estero.