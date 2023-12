Ogni notte 100 orecchie elettroniche auscultano la rete dell’acquedotto di Napoli: il motivo

Ogni notte circa un centinaio di orecchie elettroniche ausculta la rete dell'acquedotto di Napoli per comprendere dove ci sia una maggiore possibilità di trovare perdite. E' quanto rivelato in un post sui social dal direttore generale di Abc Napoli Sergio De Marco.

"Ogni notte un centinaio di orecchie elettroniche - noise loggers di iper ultima generazione - auscultano per tratti la rete dell’acquedotto di ABC Napoli. Un software complesso ne elabora i dati e ci dice i punti dove c‘è la maggiore probabilità di trovare delle perdite. Nei giorni successivi, se altre misure di campo confermano, si scava per verificare e riparare. Il programma prevede che tutti i 1.200 km della rete siano verificati ogni anno, mentre alcune zone critiche vengono passate ogni 6 mesi", scrive De Marco che ha voluto rendere merito anche alla squadra che si occupa del progetto: "È anche grazie a loro se la straordinaria acqua di Napoli arriva fresca e pura in tutte le vostre case. Buon Natale a tutti!".