Via Acton, il Comune istituisce per due mesi percorsi pedonali protetti

Per consentire i lavori di riqualificazione dell’area monumentale del Porto di Napoli-terminal passeggeri alla calata Beverello, il Comune ha istituito dal 26 giugno al 25 agosto tre percorsi pedonali protetti in via Acton.

Nel dettaglio i percorsi sono istituiti sul lato mare di via Ammiraglio Ferdinando Acton, dall’ingresso del terminal Beverello in direzione galleria della Vittoria.