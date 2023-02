Standing ovation per Peppino Di Capri a Sanremo: "Aspettavo da tanto questo momento" - VIDEO

Standing ovation dell'Ariston e applauso della sala stampa per Peppino Di Capr, L'artista napoletano - recordman del Festival con 15 partecipazioni complessive (due edizioni vinte nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più) - ha ritirato sul palco il Premio Città di Sanremo alla carriera dopo aver intonato 'Champagne', accompagnandosi al pianoforte, e dopo aver accennato, a cappella, 'Un grande amore e niente più', incoraggiato da Amadeus e Gianni Morandi.

"Da tempo aspettavo questo momento. Meglio tardi che mai", ha detto Peppino di Capri, visibilmente emozionato. Le immagini della sua esibizione - che è stata rinviata di un giorno per problemi alla voce - ha subito fatto il giro del web. Gli utenti hanno confessato di essersi emozionati per il maestro Di Capri e per le sue parole.

Il momento è stato celebrato anche sui canali social ufficiali dello stesso Peppino Di Capri. "Grazie ad Amadeus, Gianni Morandi e alla città di Sanremo con la quale, come sapete, ho un legame speciale. È stato davvero un momento molto emozionante. E mi sembra a dir poco doveroso ringraziare anche il mio pubblico che, con affetto, amore incondizionato e stima, mi segue fin dai miei esordi. Vi voglio bene. Peppino", si legge in un post.