"Ho fatto il vaccino Moderna anti Covid, non ho avuto alcun effetto collaterale. Passerò le vacanze a Capri, ma spero anche di poter girare. Nessuno parla mai della musica live, però la ripresa per fortuna è nell'aria" , le parole di Peppino Di Capri ospite in collegamento di Mara Venier e Domenica In.