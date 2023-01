Cercasi Peppiniello, il cane che ha perso il padrone ed è stato abbandonato

Peppiniello è un cane, razza simil-pincher, piccola taglia, ha tre anni e porta lo stesso nome del padrone. Purtroppo, proprio il padrone del quadrupede è deceduto alcuni mesi fa e Peppiniello sarebbe stato affidato ai familiari. Sarebbe, perché a quanto denuncia Simona, un'animalista, il cane sarebbe stato abbandonato bene due volte: "La prima volta è riuscito a tornare a casa, la seconda lo hanno portato più lontano e lui si è smarrito".

Un gruppo di volontari si è messo sulle sue tracce per salvarlo. Peppiniello è stato avvistato al centro di Napoli, in Pignasecca, a Materdei, in via Salvatore Rosa e via Marina. "Chiediamo a chiunque lo vedesse di telefonarci perché è spaventato e disorientato e potrebbe, per queste motivazioni, essere aggressivo". Il numero di riferimento della rete che si è mobilitata è 3477589293.