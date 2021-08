Peppe Vessicchio bisnonno a 65 anni di due splendide bambine

Il maestro Peppe Vessicchio sta trascorrendo in Abruzzo le vacanze estive, attratto dagli eremi celestiniani. In una intervista al Corriere della Sera ha spiegato come la musica ancora lo emozioni tanto: "Amo i dilettanti perché nei loro occhi scorgo una luce che nei professionisti si è spenta. Divertitevi, divertiamoci, coltiviamo le cose per diletto. È la raccomandazione che da sempre faccio a mia nipote Teresa e che presto farò anche alle mie due bisnipotine, Alice e Caterina".

Bisnonno

Il direttore d'orchestra napoletano, molto amato anche dal pubblico più giovane grazie alle partecipazioni ad Amici e ad altri programmi televisivi, a 65 anni è già bisnonno di due nipotine di un anno una e pochi mesi l'altra. "Spero che sia loro che i tanti giovani che seguono il mio lavoro non perdano mai di vista il vero motivo per cui si fa qualcosa. Specie se, come me, ci si occupa di musica, di arte. Vedo tanta ansia di concretizzazione: fama, stabilità, soldi. Così però ci si inaridisce".

Progetti a Napoli

"Presto sarò a Forcella, a Napoli, per un progetto con Forcella Brilla, il campo di educazione scientifica e tecnologica. Senza contare che seguirò dei giovani anche con un bel progetto legato ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Intuisco che la musica la diverte esattamente come quando era ragazzo".