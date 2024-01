Peppe Iodice porta il "Peppy Night" allo stadio Maradona: l'annuncio

Peppe Iodice ha annunciato un suo spettacolo dal vivo allo Stadio Diego Armando Maradona. L'appuntamento è per il prossimo 30 maggio. Il noto comico partenopeo porterà sul prato verde di Fuorigrotta il fortunato format del Peppy Night.

I biglietti sono già in vendita sui circuiti online e a prezzi per niente proibitivi: 30 euro per il parterre numerato, 20 per la Curva B anello superiore. Ancora non sono noti gli ospiti, ma non dovrebbero mancare i suoi compagni di viaggio come Francesco Mastandrea, Daniele Decibel Bellini e Francesco Procopio.

Queste le sue parole sui social: "Alle 12 inizia su TICKETONE la prevendita della puntata finale del PEPPYNIGHT il 30 MAGGIO allo STADIO MARADONA (le altre puntate andranno in onda stasera, il 29 GENNAIO e il 5 e 12 FEBBRAIO gia SOLD OUT al TEATRO TROISI). E per l'ultima puntata, però, credo ci siano i biglietti per tutti... Stasera andiamo in onda dalle 21.15. Commentiamo la fase finale della partita e poi una puntata STORICA DEL PEPPYNIGHT".