Capodanno, la festa entra nel vivo: il programma tra Peppy Night e musica sul lungomare

Domani sarà il terzo giorno dei quattro del Capodanno organizzato dal Comune di Napoli, con il Peppy Night dalle 21:30 presso Piazza Plebiscito. Una festa dai tantissimi eventi in programma, dai concerti la mattina al Palavesuvio con le orchestre giovanili alle discoteche all'aperto sul Lungomare, presso la Rotonda Diaz e Piazza Vittoria.

Gli eventi inizieranno sin dal mattino con due orchestre giovanili volute per esaltare e dare lustro ai percorsi formativi musicali dei giovanissimi. La sera inizieranno i grandi festeggiamenti che ci introducono al 2023 che hanno la caratteristica di soddisfare i gusti artistici sia del pubblico maturo che giovanile grazie alla simpatia di Peppe Iodice, mattatore comico che sarà circondato da un cast ricco e variegato che avrà l’ironia alla base della sua performance; e grazie ai ritmi dance per coloro che avranno voglia di ballare fino all’alba.

Il programma

Dalle ore 11 presso il Palavesuvio di Ponticelli ad ingresso libero ci sara? l'esibizione dell'Orchestra dei Fiati di Citta? Metropolitana di Napoli formata dagli studenti di dieci licei musicali. A seguire l'esibizione dell'Orchestra Scarlatti Junior con musiche di M.A. Charpentier, J. Sibelius, J. Strauss, G. Gershwin e un particolare omaggio a Napoli e al grande Antonio De Curtis.

Dalle ore 21:30 in Piazza del Plebiscito e ad ingresso libero, un equilibrato mix di leggerezza, buon umore e musica ci introduce al nuovo anno attraverso uno spettacolo trasversale che ci accompagnera? fino al countdown della mezzanotte con i saluti del Sindaco.

Il grande evento ha come mattatore Peppe Iodice e con lui il cast del Peppy Night (Francesco Mastandrea, Francesco Procopio, Daniele Decibel Bellini) e i graditi ospiti come Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi. Dopo la mezzanotte gran finale con dj set Daniele Decibel Bellini e live di Lucariello e Franco Ricciardi.

Ma la notte del 31 dicembre Napoli diventera? anche "ETNICA" con due discoteche all'aperto sul Lungomare alla Rotonda Diaz e in Piazza Vittoria, dalle ore 22 ad ingresso libero. Il progetto prevede l!unione di suoni e canzoni dei popoli che si affacciano sul mediterraneo, non ultima la canzone napoletana di ieri e, soprattutto, di oggi. Fino all!alba del 1° gennaio 2023 una originale e trasversale miscela musicale fondera? i ritmi, i suoni e le lingue delle diverse etnie che si affacciano sul "Mare di Mezzo” con l!elettronica e la dance prodotta all!ombra del Vesuvio.

Alle consolle e on stage della Rotonda Diaz si alterneranno i set elettronici di Au?ra; Da Believer, Fiona Kraft; Gianni Romano e il live

del cantautore Emanuele Romano. In simbiosi con l!esibizioni live lo show del Circo Nero Italia, fatto di mimi, attori, danzatori, coreografi e atleti, e poi di costumi, luci ed effetti speciali, esprimera? tutti i codici dell'entertainment piu? contemporaneo. Invece il palco in Piazza Vittoria diventa un dancefloor con connotati pop, rap e dance. Si parte con la voce dell!astro nascente della musica italiana DADA', del rapper Tueff e del cantante Andrea Settembre e si prosegue con i dj set dance, hip hop e rock di DJ Cerchietto, Danilo De Santo, Irene Ferrara e Rossella Essence supportati dal vocalist Goldie Voice.

Prima della notte del 31 dicembre, Etnica sara? anche un party diffuso e itinerante nei luoghi simbolo della citta?, gli spettacoli sul Lungomare avranno infatti un prologo nei giorni precedenti il Capodanno: una serie di performance a sorpresa verranno realizzati nelle piazze e nelle vie piu? amate dai napoletani e dai numerosissimi turisti.

La scaletta del palco in Rotonda Diaz

Questa la scaletta alla Rotonda Diaz: ore 22:00 Lorenzo Cultreri (dj set), 22:45 BeatNote (live), 23:30 Aüra (dj set), 01:00 Fiona Kraft (dj set), 02:00 fuochi d’artificio, 02:20 Emanuele Esposito & Gianni Romano (back to back dj set), 04.30 Da Believer.

La scaletta del palco in Piazza Vittoria

Questa invece la scaletta in Piazza Vittoria: ore 22:00 Tueff (live), 22:20 Andrea Settembre (live), 22:40 Stre (live), 23:00 Giamba (live), 23:20 DJ Cerchietto con Goldie Voice (dj set con vocalist), 01:00 Danilo De Santo (dj set), 02:00 fuochi d’artificio, 02:20 DADA’, 03.00 Rosella Essence, 04.30 Irene Ferrara.

Trasporti e viabilità

Per l'occasione e? garantita la mobilita? pubblica con un servizio non-stop di metropolitana Linea 1 e Funicolare centrale. Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni Capodanno a Napoli in Piazza del Plebiscito e sul lungomare, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico. Dalle ore 18.00 e fino a cessate esigenze del 31 Dicembre 2022 c’è il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine.