Il giornalista Peppe Iannicelli operato al Policlinico di Napoli: "Ennesimo capolavoro del prof Pilone con il suo team operatorio"

Operazione riuscita per Peppe Iannicelli, che si è sottoposto ad un intervento presso il Policlinico Federico II di Napoli. Il noto giornalista campano, che in questi mesi ha raccontato ai suoi tantissimi followers sui social il lungo percorso di dimagrimento intrapreso, ha voluto aggiornare le persone che lo seguono con un post su Facebook, ringraziando tutti per l'affetto ricevuto in questi giorni e sottolineando lo straordinario lavoro delle eccellenze sanitarie napoletane.

"Il previsto intervento di addominoplastica funzionale al II Policlinico di Napoli è andato per il meglio. L'ennesimo capolavoro del primario prof. Vincenzo Pilone con il suo team operatorio ed il supporto di tutto il personale di un reparto d'eccellenza. Sto bene e comincio ad.... aver fame. Grazie per il vostro affetto", scrive il noto giornalista.