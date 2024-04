Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli litiga con Francesco Benigno: "Sei un fallito".

Una furiosa lite è scoppiata tra Francesco Benigno e Peppe Di Napoli all’Isola dei famosi durante la puntata di ieri. Il pescivendolo star di TikTok si è scontrato con l’attore siciliano per alcune divergenze. I naufraghi - quasi tutti - si sono schiarati con Di Napoli che dinanzi ad alcuni atteggiamenti di Benigno ha subito reagito.

"Sta recitando? Non sei nessuno. Sei un bullo. Sei un fallito. Devi solo recitare”, ha detto il pescivendolo furioso. “Le persone false non mi piacciono. Questa è la vita reale. Si deve svegliare”, aveva continuato Di Napoli.

In diretta, però, i due sembravano essersi messi già alle spalle la lite in spiaggia. Benigno, tuttavia, ha parlato di "complotto" contro di lui, soprattutto dopo che la conduttrice Luxuria ha mostrato la clip. Atteggiamento diverso, invece, per Peppe Di Napoli che ha subito chiarito di aver fatto pace con il compagno di viaggio.