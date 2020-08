Pozzuoli, annullato il tradizionale appuntamento di Ferragosto con il Pennone a Mare

È stata annullata l'edizione 2020 del Pennone a Mare-Palo di Sapone, evento in programma il 15 agosto sul Molo Caligoliano di Pozzuoli. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, d'accordo con la Pro Loco Pozzuoli, la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e il Comitato dei Pescatori, in considerazione delle vigenti disposizioni anti Covid e per evitare rischiosi assembramenti. Annullato per gli stessi motivi anche lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto nella tarda serata del Ferragosto.

Il Pennone a Mare, in dialetto puteolano ‘U Penn(e)one o ‘U Pal ‘i Sapo(u)ne, è una festa popolare legata alla devozione dei pescatori puteolani per la Madonna Assunta, a cui assistono ogni anno migliaia di persone da terra e da mare. Proprio lo scorso mese l’evento è stato iscritto nell’Inventario IPIC degli Elementi Culturali Immateriali Campani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La manifestazione è l’unica festa popolare conservata a Pozzuoli, nonostante i grossi cambiamenti che hanno caratterizzato, dall’inizio del Novecento, il tessuto socio-economico cittadino.