Pellegrinaggio a Pompei, in migliaia in marcia da Napoli

Migliaia, decine di migliaia, qualcuno dice addirittura 60mila. C'è stata un'enorme partecipazione per il pellegrinaggio a piedi che ha portato i fedeli da Napoli a Pompei per assisstere alla messa del vescovo Battaglia alle 21.30 di sabato 28 maggio.

La marcia è stata promosso dall'Azione cattolica di Napoli. Un appuntamento tradizionale, ma fermo da due anni a causa della pandemia. “Dopo due anni in cui questo appuntamento è stato vissuto in una forma diversa, i fedeli riprendono a camminare e ad attraversare le strade delle nostre città, per raggiungere il cuore della devozione mariana" si legge nella notta dell'Ac.

Il pellegrinaggio è partito da piazza del Carmine, intorno alle 12, con la benedizione del vescovo, l quale ha egli stesso preso parte alla marcia. Il fiume umano ha toccato le tappe di San Giovanni a Teduccio e Torre del Greco, prima di giungere a Pompei in tempo per la celebrazione.