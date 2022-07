Tangenziale, l'ad: "Il pedaggio non aumenterà per anni"

Le parole di Luigi Massa: "Per ora non è pensabile eliminarlo, perché quest'arteria necessita di interventi costanti e costosi. In futuro valuteremo questa possibilità"

Non saràcancellato, ma neanche aumenterà. L'amministratore delegato di Tangenziale di Napoli Luigi Massa ha fatto il punto della situazione sul costo dell'importante arteria in occasione della presentazione dei programma di lavori che partirà dal mese di luglio.

"Da anni non aumentiamo il pedaggio - le parole di Massa - e con il Ministero abbiamo stabilito che non aumenterà neanche per i prossimi anni. Al momento, non è possibile pensare alla sua eliminazione per via di tutti gli interventi di cui la Tangenziale necessita. Se eliminassimo il pedaggio andremo incontro alla decadenza di questa infrastruttura. In futuro, se verranno trovate forme diverse di finanziamento, allora potremo tornare a parlarne".

Sullo stesso tema, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato: "Il pedaggio ha significato anche ingenti introiti per la società, quindi è giusto che questi soldi vengano reinvestiti in programmi di ammodernamento, come sta avvenendo adesso. Discuteremo della sua eliminazione, ma credo che il primo punto sia la sicrezza, il secondo l'efficienza dell'infrastruttura e per questo valutiamo anche nuovi svincoli".