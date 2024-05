Pedaggi: sulla Napoli-Salerno vietate due carte di credito

L'avviso è arrivato come un fulmine a ciel sereno, senza alcuna anticipazione né spiegazione. Dall'inizio di maggio, il pedaggio dell'autostrada Napoli-Salerno non può più essere pagato con carte di credito Visa e Mastercard. Le uniche possibilità restano American Express, non molto diffusa in Italia, e il circuito PagoBancomat. In mancanza si queste due carte, gli automobilisti saranno costretti a dotarsi di contante, oppure di ricorrere all'abbonamento per il pedaggio telematico.

L'annuncio è stato dato su un foglio A4 stampato e attaccato con lo scotch ai caselli dalla SPN, la Salerno Pompei Napoli spa, società concessionaria della gestione del tratto. La scelta non è stata motivata in alcun modo, nonostante è facile immaginare che possa creare diversi disagi. Anche sul sito non si fa menzione al cambiamento. Dietro potrebbe esserci un contenzioso tra società, oppure potrebbe trattarsi di un investimento da parte di American Express per guadagnare posizioni di mercato in Italia.

Visa e Mastercard sono tra i circuiti più diffusi in Italia e il divieto del loro utilizzo potrebbe creare code ai caselli. Si tratta di una decisione in controtendenza con gli incentivi alla digitalizzazione dei pagamenti che sta avvenendo in ogni settore. Dal mese di maggio, SPN ha ridotto le possibilità di farlo senza alcuna apparente motivazione.