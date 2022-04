Pechino Express: eliminazione per Ciro Ferrara e suo figlio Giovanbattista

Nella quarta puntata della nuova edizione di Pechino Express, in onda tutti i giovedì su Sky, è stata eliminata la coppia di Padre e Figlio, formata da Ciro e Giovanbattista Ferrara. A decidere la loro sorte, come da regolamento, è stata la coppia Italia-Brasile, vincitrice della tappa di Istanbul, anche se l'ultima parola è stata quella della "busta nera".

Un'eliminazione che ha lasciato un po' di amo in bocca alle altre coppie. I Ferrara, infatti, se la giocavano con "Gli Indipendenti" - Bugo e Christian Dondi - che non hanno mai dato l'impressione di essere entrati a pieno nello spirito della gara, come dimostrano i risultati poco esaltanti raggiunti fino ad ora.

Tuttavia, Pechino Express è fatto anche di strategia e "Italia-Brasile" sembra abbiano voluto eliminare - tra le due - quella che era la coppia più attrezzata per continuare il gioco che, dalla prossima puntata, si sposterà in Uzbekistan.

Nella quarta puntata si sono, ancora una volta, distinte "Mamma e figlia", composta da Natasha Stefanenko e sua figlia. Risultati sotto le aspettative, invece, anche per "Gli scienziati". L'appuntamento, con il programma condotto da Costantino DElla Gherardesca, è fissato per giovedì prossimo, 7 aprile 2022, alle 21,15 quando i concorrenti riprenderanno il gioco secondo questa classifica: Italia-Brasile, I Fidanzatini, I Pazzeschi, Gli Sciacalli, Gli Scienziati, Gli Indipendenti.