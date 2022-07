Cinema mondiale in lutto: addio al leggendario attore di origini napoletane Paul Sorvino

Grave lutto nel mondo del cinema mondiale. Si è spento all'età di 83 anni Paul Sorvino, leggendario attore e regista italo americano.

Di padre napoletano e madre molisana, Sorvino era nato nel 1939 a New York. Ad annunciare la sua scomparsa "per cause naturali" è stata la moglie Dee Dee.

Lunga e brillantissima la sua carriera artistica, che toccò il punto più alto all'inizio degli anni '90 con ruoli di primo piano in "Quei bravi ragazzi" di Martin Scorsese, in "Dick tracy" di Warren Beatty, nella serie televisiva di grande successo "Law & Order" e nel film "Gli intrighi del potere - Nixon" di Oliver Stone.

Sorvino parlava bene in italiano, con un tipico accento napoletano. Nel corso di una trasmissione condotta da Mark Steyn, si esibì in "O' sole mio", raccontando nel dettaglio il forte legame familiare che aveva con questa canzone proprio in virtù delle sue origini partenopee.